‘Indústria americana’ frustra ‘Democracia em Vertigem’ com Oscar de melhor documentário

“Indústria americana”, um documentário sobre uma fábrica de automóveis do Meio oeste dos Estados Unidos, reaberta por um bilionário chinês e produzido por Barack e Michelle Obama para a Netflix, frustrou as ambições do brasileiro “Democracia em Vertigem”, e faturou o Oscar de melhor documentário neste domingo (9).

“Quando começamos (o filme), nem mesmo tínhamos o presidente (Donald) Trump, e muito menos as guerras comerciais e o conflito com a China”, disse a diretora Julia Reichert à AFP.

Codirigido por Reichert e Steven Bognar, o filme, premiado no Festival de Sundance 2019, se passa em uma fábrica abandonada da General Motors em Ohio, que volta a funcionar quando o chinês Cao Dewang a compra e a transforma na fábrica de para-brisas Fuyao Glass America.

“American Factory” superou “Democracia em Vertigem”, dirigido pela brasileira Petra Costa e considerado dias atrás uma “porcaria” e uma obra de ficção pelo presidente Jair Bolsonaro.

Disponível na Netflix desde junho passado, este documentário conta em primeira pessoa a ascensão da esquerda no Brasil, com a chegada ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva em 2003, sua prisão após ser condenado por corrupção, a destituição de sua sucessora Dilma Rousseff em 2016 e a chegada da direita ao poder com Bolsonaro, em 2018.

Também disputavam o Oscar de melhor documentário “The Cave”, “For Sama” e “Honeyland”, este último também concorrente ao prêmio de melhor filme estrangeiro.