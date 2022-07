Indonésia tem de exportar 6 mi t de óleo de palma até agosto para reduzir estoques

Por Bernadette Christina e Gayatri Suroyo

JACARTA (Reuters) – A Indonésia terá que exportar 6 milhões de toneladas de óleo de palma até agosto se quiser reduzir seus crescentes níveis de estoque de volta ao normal, disse uma associação do setor nesta segunda-feira, depois que o governo suspendeu sua taxa de exportação por um mês e meio.

O maior exportador de óleo de palma do mundo anunciou no fim de semana a suspensão da taxa sobre as exportações do óleo vegetal até agosto e ajustou detalhes de taxas progressivas para setembro, em uma tentativa de aumentar os embarques e aliviar os altos níveis de estoque doméstico.

Embora as autoridades tenham removido temporariamente as taxas de exportação, as empresas ainda são obrigadas a realizar alguns pagamentos pelos embarques de óleo de palma.

Os estoques domésticos aumentaram depois que Jacarta impôs uma proibição de exportação de óleo de palma por três semanas entre abril e maio. A retomada das exportações fez pouco para aliviar os estoques, já que as autoridades impuseram desde maio regras de vendas domésticas obrigatórias –conhecidas como obrigação do mercado doméstico (DMO)– para reforçar a oferta de óleo de cozinha.

A Associação Indonésia de Óleo de Palma (GAPKI) saudou a isenção da taxa, mas queria que ela fosse complementada com a remoção de DMO, argumentando que a indústria foi severamente prejudicada pela crise de armazenamento, forçando as usinas a limitar as compras de frutos da palma e irritando os agricultores logo antes do pico da safra.

“A coisa mais importante até setembro é limpar os tanques e um fluxo suave de exportação deve ser o foco principal”, disse o secretário-geral do GAPKI, Eddy Martono, à Reuters.

Atualmente, a Indonésia tem cerca de 7 milhões de toneladas de óleo de palma em tanques, inclusive em instalações de armazenamento flutuantes improvisadas, disse ele.

Durante o pico da safra, o país normalmente produz de 3 a 4 milhões de toneladas por mês, o que significa que a redução dos estoques exige “o dobro da quantidade de exportações ou cerca de 6 milhões de toneladas pelo menos até agosto”, disse Eddy.

Funcionários do governo não responderam ao pedido de comentário sobre o pedido do GAPKI de descartar as regras do DMO.

O ministro do Comércio, Zulkifli Hasan, disse na segunda-feira que as autoridades estabelecerão um preço de referência do óleo de palma bruto (CPO) a cada duas semanas, em vez de mensalmente, para que as taxas possam acompanhar os movimentos de preços mais rapidamente, inclusive quando eles caírem, segundo notícias da mídia.

(Por Bernadette Christina Munthe e Gayatri Suroyo)