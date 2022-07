Indonésia retira taxa sobre exportação de óleo de palma até 31 de agosto

Por Bernadette Christina e Fransiska Nangoy

JACARTA/NUSA DUA, Indonésia (Reuters) – A Indonésia retirou sua taxa de exportação para todos os produtos de óleo de palma até 31 de agosto em uma nova tentativa de aumentar as exportações e aliviar os estoques cheios, disseram autoridades do Ministério das Finanças neste sábado, acrescentando que a medida não prejudicará as receitas do governo.

A decisão do país que mais exporta de óleo de palma no mundo pode deprimir ainda mais os preços, que caíram cerca de 50% desde abril ao menor patamar em mais de um ano.

Os produtores de óleo de palma da Indonésia têm lutado com estoques cheios desde que o país impôs uma proibição à exportação durante três semanas até 23 de maio para reduzir os preços domésticos do óleo de cozinha.

A remoção da taxa visa apoiar ainda mais as exportações, disse Febrio Kacaribu, chefe do gabinete de política fiscal do ministério, a repórteres durante uma reunião de finanças do G20 em Bali.

“No contexto das receitas do governo, (o impacto) não será muito grande”, disse ele.

A ministra das Finanças, Sri Mulyani Indrawati, disse que será aplicada uma taxa progressiva de exportação de óleo de palma a partir de 1º de setembro, com a taxa definida entre 55 e 240 dólares por tonelada de óleo de palma bruto, dependendo dos preços.

(Reportagem de Bernadette Christina em Jacarta, Fransiska Nangoy e Stefanno Sulaiman em Nusa Dua)