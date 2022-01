Indonésia exigirá licença para exportação de óleo de palma

Por Bernadette Christina e Fransiska Nangoy

JACARTA (Reuters) – A Indonésia exigirá que os exportadores de óleo de palma obtenham licenças para seus embarques e pedirá aos produtores que declarem a quantidade de óleo de palma que planejam vender no mercado interno, disseram autoridades nesta terça-feira, em meio a esforços para controlar a disparada dos preços do óleo de cozinha.

O maior produtor e exportador mundial de óleo de palma vem tentando reduzir os preços domésticos do óleo de cozinha, que subiram cerca de 40% em relação ao ano anterior, em linha com os altos preços globais do óleo de palma.

As autoridades também introduzirão um preço único para o óleo de cozinha vendido no mercado local e estabelecerão regras para evitar “desvio de subsídios”, disse o ministro do comércio, Muhammad Lutfi, em entrevista coletiva.

Ele insistiu que o governo não está proibindo as exportações do óleo vegetal, mas as autoridades precisam ter um registro completo das exportações para avaliar a oferta doméstica.

A política será imposta por seis meses.

Isso ocorre em um momento em que a Indonésia já está sob os holofotes globais devido a uma proibição de exportação de carvão imposta no dia 1º de janeiro, enquanto tenta reforçar o fornecimento para suas usinas de energia e pressionar as mineradoras locais a cumprir as obrigações do mercado doméstico.

Os exportadores de óleo de palma devem obter licenças de exportação do Ministério do Comércio a partir de 24 de janeiro, disse o funcionário Indrasari Wisnu Wardhana em uma coletiva de imprensa virtual.

Atualmente, os exportadores são obrigados a realizar apenas declarações alfandegárias para embarques.

