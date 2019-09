Indonésia encontra problemas no modelo 737 MAX da Boeing em investigação

Investigadores da Indonésia determinaram que problemas no design e no monitoramento tiveram papel central no acidente fatal com o modelo 737 MAX da Boeing em outubro, de acordo com pessoas ligadas ao que deve ser a primeira conclusão formal do governo local segundo a qual o design e a aprovação regulatória nos Estados Unidos apresentaram problemas.

As conclusões preliminares, segundo as fontes, também identificaram uma série de erros do piloto e problemas na manutenção como fatores responsáveis pela queda do avião no Mar de Java. As declarações coincidem em parte com um relatório preliminar publicado no ano passado pela Indonésia, também na apuração de um acidente com o modelo.

Falhas na ignição de um controle automatizado de voos chamado MCAS, na frota MAX, levaram à queda do avião e a um acidente similar com a Ethiopian Airlines pouco após a decolagem em Adis-Abeba em março. Os dois acidentes deixaram um total de 346 mortos, fazendo com que os modelos tivessem de ficar em solo e prejudicando o setor de avião global.

Os detalhes do relatório indonésio, que não foi divulgado, estão sujeitos a mudanças e mais análises. Os investigadores não quiseram comentar o assunto, exceto para dizer que o documento definitivo deve ser divulgado no início de novembro. Um porta-voz da Boeing afirmou que a companhia continua a trabalhar com autoridades indonésias, enquanto elas concluem o relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.