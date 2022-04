Indonésia confirma que óleo de palma bruto está fora de proibição de exportação

JACARTA (Reuters) – O Ministério da Agricultura da Indonésia disse aos líderes do governo local nesta segunda-feira que o plano de proibir as exportações de óleo de cozinha e sua matéria-prima não afetará os embarques de óleo de palma bruto, de acordo com uma cópia de uma carta oficial.





A carta, que foi verificada por um funcionário do ministério, também disse que a proibição abrangerá a oleína de palma refinada, branqueada e desodorizada (RBD).

O presidente da Indonésia, Joko Widodo, anunciou a proibição na sexta-feira. A medida entrará em vigor em 28 de abril.

Fontes disseram mais cedo à Reuters que a proibição a exportações anunciada no final da semana passada cobriria remessas RBD, mas não óleo de palma bruto.

(Por Bernadette Christina Munthe)