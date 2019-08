Indonésia ameaça aumentar tarifas sobre laticínios europeus

A Indonésia ameaçou nesta sexta-feira (9) com aumentar as tarifas e os laticínios europeus, como represália pelo projeto da União Europeia de subir os impostos sobre o biodiesel indonésio fabricado com óleo de palma.

Enggartiasto Lukita, ministro de Comércio da Indonésia – maior produtor mundial de óleo de palma –, pediu aos importadores de laticínios que comprem em outros países e ameaçou aumentar as tarifas, atualmente entre 5% e 10%.

“Falei com os importadores de laticínios e lhes disse que teriam que buscar outros fornecedores fora da Europa”, disse Lukita, em um fórum econômico em Jacarta.

Suas declarações são uma resposta à proposta europeia de aumentar entre 8% e 18% as tarifas sobre o biodiesel indonésio com óleo de palma.

“Não ficaremos de braços cruzados frente a este tratamento injusto”, garantiu o ministro.

O produto é o óleo vegetal mais utilizado do mundo e é um componente essencial para vários tipos de produtos alimentícios e cosméticos.

Mas seu cultivo provoca o desmatamento ainda representa uma ameaça para a biodiversidade tropical, particularmente para os orangotangos, segundo as organizações de defesa do meio ambiente.

Já a União Europeia garante que o óleo de palma contribui para as mudanças climáticas pelas emissões de gases do efeito estufa gerados por sua produção.

A Indonésia e a Malásia produzem cerca de 85% do óleo de palma do mundo.