Indireta para Dudu? Dono da SAF do Cruzeiro ironiza não contratação de jogador

O comentário foi feito em tom baixo, quase imperceptível em um primeiro momento, mas Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ironizou a não contratação de um alvo do clube mineiro na janela de transferência.

A fala foi feita durante entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Apesar de nenhum nome ter sido citado, é bem provável que a frase tenha sido direcionada ao atacante Dudu, do Palmeiras.

Ao lado de Alexandre Mattos, CEO da equipe celeste, Lourenço respondia perguntas da imprensa e apresentava os planos do clube para o futuro. Em determinado momento, Mattos foi perguntado sobre o nível de investimento previsto e afirmou que “Pedrinho”, apelido de Lourenço, não iria “jorrar dinheiro” em contratações.

Com bom humor, o dono da SAF brincou e disse que “teria de vender um bocado de lojas para pagar” os alvos desejados pela torcida. Além de cartola, Lourenço também é dono do Supermercados BH, uma rede supermercadista famosa em Minas Gerais. “E boi, né?”, complementou Mattos.

Em seguida, o novo CEO compartilhou uma história de quando estava conversando com um alvo de transferência do Cruzeiro. “Olha, vou ter que vender muito boi para pagar o seu salário”, afirmou Mattos para o jogador. Lourenço riu e, longe do microfone, ironizou: “Ainda bem que ele não veio.”

Nas redes sociais, torcedores cruzeirenses celebraram o comentário e garantiram que a frase foi direcionada a Dudu. O atacante do Palmeiras negociou sua transferência para o Cruzeiro e chegou a ser anunciado pelo clube, mas voltou atrás após a repercussão negativa de sua saída do clube alviverde e optou por permanecer em São Paulo.

Ainda na entrevista, Lourenço afirmou que o time celeste não planeja mais fazer contratações na atual temporada e que, apesar de admirar o futebol de Gabigol, não está na disputa pelo atacante por conta do alto preço do atleta.