Indireta? Neymar posta foto de drible em Vidal após fala de chileno, que responde Volante do Chile afirmou que 'deixou o Brasil de joelhos' e atacante da Seleção publicou com chileno caído no gramado

A Seleção Brasileira se classificou para a semifinal da Copa América após vencer o Chile por 1 a 0 mesmo com um jogador a menos. Este resultado, contudo, não pareceu desanimar o volante Arturo Vidal que se disse orgulhoso de sua equipe e afirmou em suas redes sociais que deixaram o Brasil “de joelhos”. A publicação do atleta ganhou uma possível indireta do atacante Neymar Jr, que, por sua vez, publicou uma foto deixando Vidal no chão durante a partida.

– Me dói muito perder e saber que não poderemos brigar pelo título que todos queremos. Mas eu saio tranquilo porque deixamos a vida no jogo e voltamos a ter o Brasil de joelhos. E o melhor é que voltaremos a ver o Brasil em setembro em nossa casa e até lá estaremos mais preparados e veremos quem ganha – disse o volante em seu Instagram com uma foto da decisão de pênaltis entre Brasil e Chile na Copa do Mundo de 2014 – em que a Seleção Brasileira também eliminou os chilenos.

Mais tarde, Neymar publicou duas fotos da partida em seus Stories do Instagram. Na primeira, o atacante comemorava o gol com o meia Lucas Paquetá e escreveu que o “choro é livre”. Na segunda, o camisa 10 da Seleç˜åo Brasileira postou uma foto driblando o volante Vidal, em que o atleta ficava no chão e podia apenas olhar Neymar com a bola.

Horas depois, Vidal voltou ao seu Instagram para publicar uma foto roubando a bola de Neymar nas quartas de final da Copa América. Nesta foto, o volante colocou caras rindo e uma legenda escrita: “por aqui não passa ninguém”.

Veja os posts originais abaixo.

(Reprodução / Instagram)

(Reprodução / Instagram)

(Reprodução / Instagram)

A Seleção Brasileira volta a entrar em campo nesta segunda-feira para enfrentar o Peru pela primeira semifinal da Copa América, disputando uma vaga para a final do torneio. Já o Chile, tem seu próximo jogo oficial marcado apenas em setembro, para enfrentar o Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

