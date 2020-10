Indignada com atendimento hospitalar, paciente é arrastada para fora de UPA

Em São José do Rio Preto, uma paciente foi retirada a força de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após se indignar com o tratamento recebido por um dos funcionários.

Uma pessoa que estava na recepção gravou a confusão. As imagens, feitas por um celular, mostram o momento em que a mulher é arrastada por um segurança. A paciente é segurada pelos dois braços e tenta evitar a expulsão.

“Ele (o segurança) está me machucando. (…) eu não saio sem ser atendida”, esbravejou a mulher na gravação. No momento seguinte, ela é levada para a área externa da UPA.

A paciente buscava atendimento por apresentar crises de falta de ar associadas a estresse e ansiedade. Quando passou pelo pré-atendimento na UPA Tangará, ela foi informada que por causa do período de pandemia, os atendimentos de síndromes respiratórias estão centralizados na UBS do bairro Solo Sagrado. As unidades são distantes 9,9 quilômetros. A mulher, que já tinha ido até um Hospital de Base antes da UPA, iniciou a confusão após lhe ser negado o direito a atendimento.

“Eles se negaram e eu também me neguei a sair sem o atendimento. Apenas me exaltei no tom de voz, pois fiquei indignada com o desrespeito e a falta de empatia para com o meu problema de saúde. Era como se eu não estivesse falando nada”, contou a paciente.

A mulher ainda contou que o corpo ficou marcado pelas mãos do segurança. Vou registrar um boletim (de ocorrência) na Delegacia da Mulher, pois não quero que mais ninguém passe pelo que passei”, disse ela.

Veja também