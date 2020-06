“Indignação diária”, diz Padre Fábio de Melo sobre pandemia

Na última quarta-feira (24), o Padre Fábio de Melo foi convidado do programa a ‘Saia Justa’, do GNT, e fez u desabafo sobre a pandemia do novo coronavírus. Ele ainda revelou que já se sentiu esgotado devido ao isolamento social.

“Estamos vendo coisas acontecendo em que dizemos: ‘Não é possível, não existe fundo. A gente acha que já chegamos ao fundo, mas tem um pouquinho mais para cavar. É uma indignação diária”, disse.

Após a declaração do religioso, Astrid Fontenelle se mostrou chateada com o afrouxamento do isolamento, ao que o padre concordou: “É muito surpreendente”. A cantora Gaby Amarantos, que também participou da atração, comentou as palavras de Fábio de Melo: “Como o padre falou, parece que o fundo não chega. As pessoas relaxaram totalmente e o caos na Saúde continua”.

Veja também