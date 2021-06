Indiciada por agressão, mãe de Nego do Borel diz que é amiga da enteada

Na manhã desta terça-feira (8), a mãe de Nego do Borel, Roseli Viana Gomes, foi indiciada pelos crimes de maus-tratos e lesões corporais contra sua enteada de oito anos. Seu atual companheiro, Alex Alves Gomes, também foi indiciado por maus-tratos contra a filha.

A advogada de Roseli, Elizabeth Medeiros, contou à Quem como ela recebeu a notícia. “A Roseli e o Alex receberam com muita tristeza a informação do indiciamento. Eles seguem confiantes no esclarecimento dos fatos e com a certeza de que serão inocentados de todas as acusações”, explicou a profissional.

Também procurada por Quem, Roseli comentou o indiciamento com tristeza. “Isso tudo está só começando. Como eu já disse antes, toda a verdade irá aparecer. Minha enteada não saiu daqui machucada e em momento algum eu vim a machucá-la. Temos uma relação incrível de amigas, tenho muitas provas disso e estou com o meu coração tranquilo. Primeiro porque eu creio em um Deus que nunca falhou e nuca se atrasa, para tudo tem seu tempo. E depois eu creio também na nossa advogada, a Dra. Elizabeth Medeiros. Tudo vai ficar bem em nome de Jesus”, disse, acrescentando: “E eu não preciso nem falar. Se as pessoas quiserem, fiquem de longe observando a nossa interação [dela com a enteada] e tirarão suas conclusões sobre essas acusações”.

