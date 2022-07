Índices dos EUA caem após alerta de lucro do Walmart assustar investidores

Caroline Valetkevitch







NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos fecharam em forte queda nesta terça-feira, depois que um alerta de lucro do Walmart derrubou os papéis do varejo e dados de confiança do consumidor excepcionalmente fracos também alimentaram temores sobre gastos do consumidor.

O índice S&P 500 fechou em queda de 1,15%, a 3.921,05 pontos. O Dow Jones caiu 0,71%, a 31.761,54 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 1,87%, a 11.562,58 pontos.

As ações do Walmart afundaram 7,6%, depois que o varejista cortou sua previsão de lucro para o ano inteiro na segunda-feira. O Walmart culpou o aumento dos preços de alimentos e de combustíveis e disse que precisa reduzir preços para reduzir estoques.

Os papéis da Target Corp recuaram 3,6%, e os da Amazon.com Inc cederam 5,2%, enquanto o índice de varejo do S&P 500 caiu 4,2%.

Nesta terça-feira, dados mostraram que a confiança do consumidor dos EUA caiu para o menor nível em quase um ano e meio em julho, em meio a preocupações persistentes com uma inflação mais elevada e aumento da taxa de juros.

A ação da Amazon, que aumentará as taxas do serviço de entrega e streaming Prime na Europa em até 43% ao ano, foi a que mais pesou no Nasdaq e no S&P 500. Já o índice de consumo discricionário teve queda de 3,3% e ficou na lanterna entre os setores do S&P 500.

O banco central dos EUA iniciou uma reunião de dois dias e, na quarta-feira, deve anunciar um aumento de 0,75 ponto percentual na taxa de juros para combater a inflação.

Investidores temem que as elevações agressivas dos custos dos empréstimos pelo Federal Reserve possam levar a economia norte-americana à recessão.