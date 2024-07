Índices de Wall Street retomam tendências de alta e fecham perto de recordes

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/07/2024 - 19:32 Para compartilhar:

Os principais indicadores da bolsa de Nova York retomaram sua ascensão nesta sexta-feira (12), decididos a seguir em frente, apesar dos maus resultados divulgados pelos bancos e dos dados decepcionantes sobre a inflação em meio às expectativas de flexibilização da política monetária dos Estados Unidos.

O índice principal, o industrial Dow Jones, subiu 0,62% até 40.000,90 pontos, ficando apenas um pouco abaixo de um recorde de fechamento estabelecido em maio. Por sua vez, o tecnológico Nasdaq aumentou 0,63%, fechando em 18.398,45 unidades, e o índice ampliado S&P 500 – das 500 principais empresas – ganhou 0,55% para terminar em 5.615,35 pontos.

O índice de preços ao produtor nos Estados Unidos aumentou 0,2% mensalmente em junho, mais do que o esperado, segundo dados do Departamento do Trabalho.

No entanto, os dados desta sexta-feira não foram suficientemente ruins para eclipsar o relatório do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do dia anterior, que impulsionou as expectativas de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve (Fed, banco central), disseram analistas.

“A queda de ontem parece ser única e não está levando a mais vendas”, disse Adam Sarhan, da consultoria 50 Park Investments, que considera a dinâmica atual como altista.

Grandes bancos como Citigroup e JPMorgan Chase também apresentaram dados pouco convincentes em vários aspectos de suas atividades.

O banco grande mais afetado, considerando os lucros, foi o Wells Fargo, que caiu 6,0% ao reportar menores benefícios devido, em parte, a uma diminuição nas receitas líquidas provenientes dos juros.

Por sua vez, tanto Citigroup quanto JPMorgan Chase caíram mais de 1%.

