Índices de Wall Street têm recuperação com impulso de varejo e energia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos subiram nesta terça-feira em pregão de volume de negociação reduzido, depois que uma previsão de vendas da varejista norte-americana Best Buy reduziu preocupações de que a inflação elevada levará a uma temporada fraca de compras de fim de ano, enquanto um salto nos preços do petróleo ajudou a elevar as ações de energia.

A Best Buy Co disparou como o nome de melhor desempenho no índice S&P 500, depois que a varejista previu uma queda menor nas vendas anuais do que o anunciado anteriormente e expressou confiança de que um aumento nas promoções e descontos irá atrair mais clientes.

Os ganhos da Best Buy ajudaram a impulsionar o índice de varejo do S&P 500.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,36%, para 4.003,66 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,36%, para 11.174,34 pontos. O Dow Jones subiu 1,18%, para 34.096,22 pontos.

O setor de energia também forneceu apoio e subiu após duas sessões de baixas, depois que a Arábia Saudita disse que a Opep+ manterá os cortes na produção, o que contraria uma reportagem de segunda-feira que dizia que a aliança considerava expandir a produção, que fez com que os preços do petróleo recuassem acentuadamente.

Enquanto investidores continuam tentando avaliar a trajetória das altas dos custos dos empréstimos do Federal Reserve, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, reiterou nesta terça-feira que a redução da inflação continua a ser um ponto crítico para o banco central, um dia depois de apoiar um incremento menor dos juros em dezembro.

A presidente do Fed de Kansas City, Esther George, disse que um mercado de trabalho “mais calmo”, com menos rotatividade, poderia reduzir as pressões inflacionárias.

