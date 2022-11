Índices de ações da China fecham em alta com alívio com Covid em Guangzhou e ganhos de automotivas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 8:46 Compartilhe

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) – As ações da China e de Hong Kong tiveram nova alta nesta quarta-feira, com os participantes do mercado comemorando uma flexibilização das medidas contra a Covid-19 na cidade de Guangzhou e as ações de automóveis subindo com a expectativa de possíveis políticas favoráveis ao setor.

A cidade de Guangzhou, no sul do país, relaxou as regras de prevenção da Covid em vários distritos, impulsionando os ânimos do mercado abalados por dados de atividades de serviços e indústria da China piores do que o esperado.

A atividade industrial da China contraiu em um ritmo mais rápido este mês, mostrou uma pesquisa oficial, pressionada pelas restrições da Covid e pela redução da demanda global.

O índice oficial dos gerentes de compras (PMI) da manufatura ficou em 48,0 contra 49,2 em outubro, a leitura mais baixa em sete meses.

“As atividades econômicas provavelmente enfraquecerão ainda mais em dezembro e no primeiro trimestre”, disse Zhiwei Zhang, presidente e economista-chefe da Pinpoint Asset Management.

“No entanto, a confiança do mercado está melhorando à medida que os investidores olham para além dos dados econômicos fracos no curto prazo. A principal questão na mente dos investidores é quanto tempo levará esse processo de reabertura.”

As ações de automóveis lideraram os ganhos com os fortes números de vendas de outubro, apesar do impacto da Covid. Relatos sobre um movimento da indústria para sugerir que o governo estenda sua isenção de imposto sobre a compra de veículos também contribuíram para o bom humor do mercado.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,21%, a 27.968 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 2,16%, a 18.597 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,05%, a 3.151 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,12%, a 3.853 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,61%, a 2.472 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 1,16%, a 14.879 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,43%, a 3.290 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,43%, a 7.284 pontos.

(Reportagem de Summer Zhen)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias