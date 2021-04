Índices caem após notícias de propostas tributárias de Biden

Por Herbert Lash

NOVA YORK (Reuters) – Os mercados de ações dos Estados Unidos tiveram firme baixa nesta quinta-feira, em meio a notícias de que o presidente norte-americano, Joe Biden, planeja quase dobrar o imposto sobre ganhos de capital, o que, segundo analistas, forneceu argumento para realização de lucros em um mercado sem direção e que aguarda a divulgação na próxima semana de balanços de grandes empresas de tecnologia.

Os três principais índices de Wall Street também caíram com relatos de que Biden planeja aumentar o imposto de renda de ricos, proposta que alguns disseram que seria difícil de ser aprovada no Congresso.

O índice Dow Jones caiu 0,94%, a 33.816 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,921067%, a 4.135 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,94%, a 13.818 pontos.

“Se tivesse a chance de passar, cairíamos 2.000 pontos”, disse Thomas Hayes, presidente e um dos diretores de gestão do hedge fund Great Hill Capital LLC.

Paul Nolte, gestor de portfólio da Kingsview Investment Management, em Chicago, disse que quando surge uma proposta sobre aumento de impostos ou ganhos de capital todo mundo fica em polvorosa, vende primeiro e faz perguntas depois.

“É mais uma reação instintiva de curto prazo”, disse ele.

Os mercados têm estado mornos depois que os índices Dow Jones e S&P 500 atingiram picos históricos recentemente e conforme investidores aguardam orientação das gigantes de tecnologia Microsoft Corp, Alphabet Inc e Facebook Inc –que relatam seus resultados trimestrais na próxima semana.

Todos os 11 setores do S&P 500 fecharam em baixa, com Microsoft, Apple Inc, Amazon.com Inc e Tesla Inc exercendo as maiores pressões negativas no índice.

Veja também