Índices acinários europeus fecham em alta com Fed em foco, ações de petróleo caem pelo segundo dia

03/05/2023 - 14:43

Por Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta quarta-feira, um dia após a maior queda em um mês, com a especulação crescente de que o Federal Reserve pode entregar seu último aumento na taxa de juros, enquanto as ações de energia estenderam perdas.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,31%, a 462,51 pontos, após terminar a terça-feira no nível mais baixo em um mês.

O setor de petróleo e gás caiu 0,8% conforme os preços do petróleo continuavam a recuar devido às preocupações com a saúde da economia dos Estados Unidos e seu impacto na demanda.

Mas o foco permaneceu diretamente no Fed, que deve elevar a taxa de juros em 0,25 ponto percentual às 15h (de Brasília), sinalizando uma possível pausa em seu ciclo de aperto monetário que já dura 14 meses.

O chair do Fed, Jerome Powell, tem uma coletiva de imprensa marcada para meia hora depois.

O BCE deve aumentar as taxas de juros em 0,25 ponto percentual na quinta-feira, com dados recentes apontando para bancos fechando acentuadamente as ofertas de crédito, o que justificaria um aumento menor do que recentemente.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,20%, a 7.788,37 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,56%, a 15.815,06 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 7.403,83 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,77%, a 26.835,31 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,06%, a 9.076,70 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,92%, a 6.068,21 pontos.

