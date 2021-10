Índice recua pressionado por tecnologia após balanços de Apple e Amazon

Por Anisha Sircar

(Reuters) – As ações de tecnologia puxavam as bolsas de valores europeias para baixo nesta sexta-feira, com fornecedores da Apple em queda após a previsão pessimista do fabricante do iPhone para o trimestre, enquanto investidores continuavam nervosos com as perspectivas para a política monetária.

As ações das empresas de semicondutores AMS, STMicronelectronics, Infineon Technologies e ASML perdiam entre 1,1% e 2%, devido a problemas na cadeia de suprimentos que custaram à Apple Inc 6 bilhões de dólares em vendas trimestrais.

O índice de tecnologia da Europa cedia 1,3%. Investidores ao redor do mundo ficaram tensos após as atualizações mais fracas para balanços por parte de gigantes de tecnologia em Wall Street e persistentes temores de inflação.

O índice pan-europeu STOXX 600 tinha queda de 0,71%, a 471,80 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuava 0,39%, a 7.221,49 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caía 1,09%, a 15.525,78 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdia 0,64%, a 6.760,79 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha desvalorização de 0,82%, a 26.670,28 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava baixa de 0,63%, a 8.969,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizava-se 0,28%, a 5.731,07 pontos.

