Índice europeu STOXX 600 cai no pregão, mas marca sétima semana de ganhos

Por Susan Mathew e Devik Jain

BRASÍLIA (Reuters) – As ações europeias recuaram nesta sexta-feira após dois dias de fortes ganhos que ajudaram o índice pan-europeu STOXX 600 a alcançar sua sétima semana consecutiva de altas em meio a sinais de reabertura da economia da China e alívio das preocupações com o aumento das taxas de juros. O STOXX 600 fechou em queda de 0,15%, a 443,29 pontos, após subir 1,5% nas duas últimas sessões. O índice avançou 0,6% na semana e registrou sua maior sequência de ganhos semanais desde abril de 2021. As ações de energia e tecnologia estiveram entre as maiores perdas no índice mais amplo e compensaram os ganhos dos setores imobiliário e de varejistas. Nesta semana, autoridades chinesas flexibilizaram sua posição sobre as rígidas restrições contra a Covid-19 que atingiram o crescimento global em meio a protestos no país. [MKTS/GLOB] As ações de tecnologia sensíveis a taxas também foram afetadas, conforme os rendimentos dos títulos do governo da zona do euro subiram em linha com um movimento nos retornos dos Treasuries depois de dados mostrarem que os empregadores dos Estados Unidos contrataram mais trabalhadores do que o esperado em novembro e aumentaram os salários, apesar das crescentes preocupações sobre uma recessão. Dados da Europa divulgados esta semana, que mostraram um arrefecimento na inflação e vendas no varejo e exportações alemãs em queda, também favoreceram expectativa de que o Banco Central Europeu optará por um aumento menor.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,03%, a 7.556,23 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,27%, a 14.529,39 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,17%, a 6.742,25 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 24.621,72 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 ficou estável, a 8.382,60 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 1,19%, a 5.856,57 pontos.

