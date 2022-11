Índice europeu STOXX 600 atinge picos em 3 meses; Credit Suisse cai após sinalizar forte perda

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 23/11/2022 - 14:44 Compartilhe

Por Sruthi Shankar e Devik Jain

(Reuters) – O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta nesta quarta-feira, depois que ganhos de mineradoras compensaram perdas do Credit Suisse após seu alerta de lucro, enquanto investidores aguardam as atas das últimas reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central Europeu para obter pistas sobre futuros aumentos nas taxas de juros.

O STOXX 600 fechou em alta de 0,60%, a 438,82 pontos, seu nível mais forte desde 19 de agosto. As ações de mineração ampliaram ganhos pela segunda sessão e subiram 1,8%, enquanto viagens e lazer e varejistas < .SXRP> ganharam 1,9% e 1,7%, respectivamente.

O Credit Suisse caiu 6,1% depois que o credor suíço disse que espera ter um prejuízo antes de impostos de até 1,5 bilhão de francos suíços (1,58 bilhão de dólares) no quarto trimestre, com a saída de clientes ricos.

O STOXX 600 avançou 14,6% em relação às mínimas de fechamento de setembro, impulsionado por uma série de fatores, que incluem uma temporada de balanços corporativos do terceiro trimestre melhor do que o esperado.

A ata da reunião do Fed de novembro, que será divulgada às 16h00 (de Brasília), oferecerá novas pistas sobre a trajetória dos juros. Os operadores veem uma chance de 79% de que o banco central dos EUA aumente os juros em 0,50 ponto percentual em dezembro.

O Banco Central Europeu divulgará a ata de sua reunião na quinta-feira.

Em uma última onda de comentários de formuladores de política monetária, Mário Centeno disse à Reuters que o BCE deve desacelerar o ritmo de alta das taxas de juros a partir de dezembro e enviar uma mensagem clara de que aumentos recordes de 0,75 ponto percentual não são a norma, já que a inflação provavelmente atingirá o pico neste trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,17%, a 7.465,24 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,04%, a 14.427,59 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,32%, a 6.679,09 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,04%, a 24.581,14 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 ficou estável, a 8.331,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,41%, a 5.870,77 pontos.

