Índice europeu STOXX 600 inicia com ganhos semana carregada de dados

14/11/2022 - 14:51

Por Shreyashi Sanyal e Devik Jain

(Reuters) – As ações europeias avançaram nesta segunda-feira, impulsionadas por atualizações positivas de empresas como a alemã Infineon e a britânica Informa, enquanto investidores se posicionavam para uma série de dados com divulgação marcada para esta semana, incluindo inflação e Produto Interno Bruto preliminar, .

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,14%, a 432,86 pontos, pairando perto de máximas em 11 semanas.

A Informa Plc saltou 5,8% depois que a organizadora de eventos elevou suas perspectivas de ganhos para o ano inteiro, o que ajudou o índice FTSE 100 de Londres a superar seus pares regionais.

As ações da Infineon subiram 7,8% para liderar o índice alemão DAX depois que a fabricante de chips elevou suas metas financeiras de longo prazo e disse que planeja uma nova fábrica de 5 bilhões de euros em Dresden para expandir sua capacidade de produção. O setor de tecnologia ganhou 1,2%, o melhor desempenho entre os setores do STOXX 600.

Enquanto isso, dados mostraram que a produção industrial da zona do euro aumentou mais do que o esperado em setembro, enquanto a produção de agosto foi revisada para cima.

Os dados de emprego, inflação e vendas no varejo do Reino Unido serão divulgados nesta semana, enquanto a estimativa do PIB do terceiro trimestre e de inflação em outubro da zona do euro, entre outros, também estão previstos para esta semana.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,92%, a 7.385,17 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,62%, a 14.313,30 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,22%, a 6.609,17 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,58%, a 24.596,69 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,84%, a 8.166,50 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,71%, a 5.779,84 pontos.

