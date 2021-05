Índice europeu avança com otimismo sobre reabertura econômica; ações alemãs tocam máxima recorde

Por Sruthi Shankar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – As ações europeias subiram nesta terça-feira, com o principal índice da Alemanha atingindo uma máxima recorde, em meio ao otimismo sobre a redução de restrições econômicas em vários países, queda da taxa de desemprego no Reino Unido e fortes balanços de empresas.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,13%, a 1.707 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,17%, a 443 pontos, pouco abaixo da máxima recorde atingida na semana passada.

O subíndice de viagens e lazer liderou os ganhos, enquanto as ações de tecnologia subiram 0,6%.

O índice alemão DAX chegou a tocar uma máxima recorde.

Preocupações com a inflação devido aos ganhos nos preços das commodities e problemas na cadeia de abastecimento aumentaram os temores de que os bancos centrais poderiam reduzir seu apoio fiscal e monetário sem precedentes.

O mercado do Reino Unido comemorou dados que mostrarem que a taxa de desemprego britânica caiu mais do que o esperado para 4,8% no primeiro trimestre, enquanto as contratações aumentaram ainda mais em abril.

À medida que a temporada de resultados chega ao fim, os analistas esperam que o lucro das empresas listadas no STOXX 600 salte 90,2% no primeiro trimestre e 93,4% no segundo, de acordo com os dados da Refinitiv IBES.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 7.034,24 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,07%, a 15.386,58 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,22%, a 6.353,67 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07%, a 24.880,45 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,31%, a 9.183,90 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,70%, a 5.278,80 pontos.

