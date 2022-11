Índice de varejo da Cielo mostra alta de 1% nas vendas reais em outubro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 14/11/2022 - 9:45 Compartilhe

(Reuters) – As vendas no varejo brasileiro subiram 1% em outubro ante mesma etapa de 2021, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA), que acompanha 1,1 milhão de varejistas credenciados à maior empresa de meios de pagamentos.

Em termos nominais, o índice que espelha a receita de vendas observadas pelo varejista, houve alta de 10,5%, divulgou a Cielo nesta segunda-feira.

As vendas em termos reais aceleraram em relação a setembro (+0,3%), enquanto perderam fôlego ante o mês anterior quando não é descontada a inflação (+13%).

No conjunto, o calendário prejudicou a performance, uma vez que houve uma sexta-feira – dia em que as vendas costumam ser mais intensas – a menos e uma segunda-feira – data em que o comércio está menos aquecido – a mais que em outubro de 2021.

Além disso, a Cielo citou eleições em dois domingos no mês, que também atrapalharam o comércio levemente. O Dia das Crianças numa quarta-feira, ante terça-feira no ano passado, esticou o feriadão, tornando o cenário um pouco mais favorável.

Para Felipe Baran, chefe de Inteligência da Cielo, o comércio segue em recuperação. “É o décimo segundo mês consecutivo de alta nas vendas”, afirmou, destacando que segmentos como postos de gasolina, que haviam desacelerado em setembro, voltaram a evoluir.

Ele ressaltou que a Black Friday, no fim de novembro, pode ajudar na recuperação de bens duráveis e semiduráveis, que apareceu negativo nos últimos cinco meses na visão deflacionada, uma vez que a data costuma favorecer as vendas de móveis, eletro e departamento, além de vestuário.

(Por Paula Arend Laier)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias