Índice de sentimento econômico da zona do euro sobe a 95,6 em dezembro e supera expectativas

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 95,6 em dezembro, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE). Em novembro, o índice havia sido de 93,8 pontos, de acordo com número revisado.

O resultado de dezembro superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam avanço do índice a 94,4 pontos.

Apenas a confiança do consumidor aumentou de -16,9 pontos em novembro para -15 pontos em dezembro, superando leitura preliminar de -15,1 pontos, enquanto a da indústria avançou de -9,5 para -9,2 pontos no mesmo período. *Com informações da Dow Jones Newswires.

