Índice de sentimento econômico da zona do euro cai a 112,5 em maio

O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, caiu de 112,7 em abril para 112,5 em maio, segundo dados publicados hoje pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. Apesar da queda, analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam recuo maior do indicador, a 112.

Apenas a confiança do consumidor recuou de +0,3 em abril para +0,2 em maio, como previam analistas, enquanto a da indústria recuou de +7,3 para +6,8, mas ficou acima do consenso do mercado, de queda a +6,5, e a do segmento de serviços caiu de +14,7 para +14,3.

O índice de clima das empresas do bloco europeu, por outro lado, subiu de +1,39 em abril para +1,45 em maio. Fonte: Dow Jones Newswires.