Índice de preços recebidos pelo produtor rural cresce 2,89% em agosto, diz Farsul

São Paulo, 24 – O Índice de Inflação dos Preços Recebidos pelos Produtores Rurais (IIPR) cresceu 2,89% em agosto. A alta foi impulsionada pela soja – que se beneficiou das variações do câmbio – e pelo arroz. A queda nos preços de leite e de suínos limitou o avanço.

No acumulado dos últimos 12 meses, entretanto, o índice caiu 3,33%. Os dados estão no Relatório de Índices de Inflação divulgado nesta terça-feira, 24, pelo Sistema Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

Já o Índice de Inflação dos Custos de Produção (IICP) registrou queda de 0,34% no mês, terceiro mês consecutivo de retração. De acordo com o comunicado do Sistema Farsul, inseticidas de algumas culturas costumam estar mais acessíveis para o produtor neste período, apesar do aumento da taxa de câmbio em quase 9%.

No acumulado em 12 meses, o IICP atingiu alta 0,81%, “reflexo dos últimos meses do ano passado, que foram marcados pelo aumento dos custos”, informa a federação.