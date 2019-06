Índice de preços recebido pela agropecuária de SP cai 1,42% na parcial de junho

São Paulo, 19 – O índice de preços recebidos pela agropecuária paulista (IqPR) iniciou o mês de junho com queda de 1,42%, na comparação com a primeira semana de maio. Segundo o Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, após um longo período de ajustes positivos, os preços começaram a ceder na última semana de abril.

Os destaques de alta em junho são arroz (+13,73%) e amendoim (+8,49%). Já os que tiveram maior queda ante a primeira semana de maio foram banana nanica (-37,57%) e feijão (-31,18%).