Índice de preços de lácteos GDT avança 2,3% em leilão

São Paulo, 17 – O índice de preços internacionais de lácteos GDT avançou 2,3% em leilão realizado nesta terça-feira, 16, na plataforma GlobalDairyTrade (GDT) em relação ao leilão anterior, de 2 de janeiro. A variação do índice GDT corresponde à média ponderada das variações porcentuais de preços de todos os produtos. O preço médio, incluindo todos os produtos, ficou em US$ 3.493 a tonelada. Já o preço médio de leite em pó integral ficou em US$ 3.353 a tonelada, alta de 1,7% no índice para o produto. O índice GDT é considerado uma referência no mercado internacional de produtos lácteos.

