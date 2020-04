Índice de isolamento social se mantém em 49% em São Paulo

Dados divulgados neste sábado, 18, pela Secretaria de Desenvolvimeto Econômico e Social de São Paulo, mostram que 49% da população do Estado se manteve em isolamento social na última sexta, véspera de feriado prolongado. O governo do Estado estimou em 70% o índice ideal para retardar a propagação do novo coronavírus, de modo a evitar o colapso do sistema de saúde.

Os dados divulgados sempre se referem ao dia anterior. O índice de ontem é o mesmo registrado na quinta, e indica uma leve oscilação em relação ao começo da semana. O máximo já registrado foi de 59%, índice alcançado nos últimos três fins de semana. Com 928 mortes confirmadas, São Paulo teve a quarentena ampliada ao menos até 10 de maio.

Nesta semana, o infectologista David Uip, coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, havia dito que este índice, 49%, era o “sinal amarelo”, embora venha ressaltando que nenhum país democrático atingiu índices desse nível sem adotar fechamento total da economia, o chamado lockdown.

O índice é feito a partir de informações das antenas de telefonia celular do Estado. As operadoras Tim, Claro, Vivo e Oi enviam as informações para o governo, que os divulga. “As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário”, informa o governo, em nota.