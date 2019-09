Índice de estoques do comércio paulistano sobe 5,2% em setembro ante agosto

O Índice de Estoques (IE) do comércio paulistano, elaborado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), subiu 5,2% em setembro (120,4 pontos) ante agosto (114,5 pontos), após três quedas consecutivas. Na comparação com igual mês do ano passado, o IE registrou alta de 15,5%.

A proporção dos que consideram os estoques adequados subiu 3 pontos porcentuais, atingindo 60%, ou seja, mesmo patamar pré-crise, antes de 2014.

“Essa melhora no índice é muito positiva e deve se estender ao longo do segundo semestre de 2019, com um novo ciclo de retomada de vendas, principalmente com as próximas datas comemorativas que estão por vir, a exemplo de Black Friday e Natal”, diz relatório da FecomercioSP.

Dessa forma, houve queda de 1,9 ponto porcentual no levantamento de comerciantes que declararam ter excesso de estoques em setembro, passando de 28,1% em agosto para 26,3% atualmente. O porcentual que considera ter estoques baixos também diminuiu 1,1 ponto, ficando em 13,5%.

Entre as pequenas empresas, 26,6% dizem estar com estoques altos. Já nas grandes, a proporção é de apenas 9,8%. Em relação aos estoques baixos, a parcela é de 13,3% e 19,7%, respectivamente.