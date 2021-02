Índice de difusão do IPCA de janeiro cai para 66% ante 72% em dezembro

A desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em janeiro foi acompanhada também por uma redução no índice de difusão do indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9. O índice de difusão de janeiro ficou em 66%, ante 72% em dezembro.

Na série histórica recente do IPCA, é o menor índice de difusão desde setembro de 2020. Naquele mês, o índice de difusão do IPCA ficou em 63%.

Segundo o gerente do IPCA no IBGE, Pedro Kislanov, em janeiro, 247 itens dos 377 cujos preços são pesquisados para compor o principal índice de inflação do País apresentaram variação positiva.

