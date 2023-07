Índice de custo de emprego dos EUA sobe 1,0% no 2º trimestre ante o trimestre anterior

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/07/2023 - 10:37 Compartilhe

O índice de custo de emprego dos EUA subiu 1,0% no segundo trimestre de 2023, em comparação com o trimestre anterior, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta sexta-feira pelo Departamento do Trabalho. A alta veio levemente abaixo da expectativa de avanço de 1,1% projetada por analistas consultados pela FactSet. O aumento do custo de emprego acompanhou o aumento dos salários, que subiram 1% na mesma comparação, enquanto os benefícios subiram um pouco menos, 0,9% em média. Na comparação anual, a alta do custo de emprego foi de 4,5%, e ela foi maior se comparada ao mesmo período do ano passado, de 5,1%.

