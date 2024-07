Índice de confiança do consumidor dos EUA sobe a 100,3 em julho, afirma Conference Board

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2024 - 11:12 Para compartilhar:

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pelo Conference Board, avançou de 97,8 em junho (dado revisado nesta terça-feira, 30, de 100,4 antes informado) a 100,3 em julho. Analistas ouvidos pela FactSet previam 99,5. Já o índice sobre a situação atual recuou de 135,3 em junho a 133,6 em julho. O índice de expectativas na mesma pesquisa avançou de 72,8 em junho a 78,2 em julho. Este índice de expectativa é baseado na perspectiva dos consumidores para renda, negócios e as condições no mercado de trabalho.