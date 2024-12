Índice de confiança do consumidor dos EUA cai a 104,7 em dezembro

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos caiu de 112,8 em novembro (dado revisado) para 104,7 em dezembro, segundo pesquisa do Conference Board, divulgada nesta segunda-feira, 23. O resultado contrariou a previsão de analistas consultados pela FactSet, que projetavam alta a 114.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores para renda, negócios e condições do mercado de trabalho tombou 12,6 pontos, para 81,1, quase no limite da barreira de 80 que sinaliza recessão à frente.

Já o índice de condições atuais, com base na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais do mercado de trabalho e negócios, caiu 1,2 pontos, para 140,2.