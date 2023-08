Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2023 - 11:21 Compartilhe

O índice de confiança do consumidor na zona do euro teve queda de 90 pontos-base em agosto, caindo de -15,1 (dado revisado) em julho para -16, de acordo com dados preliminares da Comissão Europeia. O indicador veio pior do que o previsto por analistas consultados pela FactSet, que esperavam queda a -14,5.

Segundo a Comissão Europeia, a confiança do consumidor continua bem abaixo da média de longo prazo.

Os dados foram coletados entre 1º e 22 de agosto.

