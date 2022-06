Índice de confiança do consumidor dos EUA cai em junho

WASHINGTON (Reuters) – A confiança dos consumidores dos Estados Unidos caiu drasticamente em junho, uma vez que as preocupações com a inflação alta deixaram os consumidores na expectativa de que o crescimento econômico irá enfraquecer significativamente no segundo semestre do ano.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 4,5 pontos, para uma leitura de 98,7 este mês.





O índice da situação atual, baseado na avaliação dos consumidores sobre as condições atuais dos negócios e do mercado de trabalho, caiu para 147,1, de 147,4 no mês passado.

O índice de expectativas, baseado nas perspectivas de curto prazo dos consumidores quanto à renda, negócios e condições do mercado de trabalho, caiu para 66,4 – o nível mais baixo desde março de 2013 – de 73,7 em maio.

“As expectativas agora caíram bem abaixo de uma leitura de 80, sugerindo um crescimento mais fraco no segundo semestre de 2022, bem como um risco crescente de recessão até o final do ano”, disse Lynn Franco, diretora sênior de indicadores econômicos do The Conference Board em Washington.

(Reportagem de Lucia Mutikani)