Índice de confiança do consumidor dos EUA cai para mínima em uma década

(Reuters) – A confiança dos consumidores dos Estados Unidos piorou em janeiro, com uma medida do sentimento das famílias caindo para mínima em uma década devido às preocupações com a inflação alta e o grau em que tem afetado a renda.

O Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan caiu para 67,2 este mês – o menor desde novembro de 2011 – ante 70,6 da leitura final de dezembro. Economistas consultados pela Reuters esperavam 68,7, valor próximo da leitura preliminar do índice em meados do mês, de 68,8.

As leituras das condições atuais e das expectativas futuras recuaram tanto em relação ao mês anterior quanto à preliminar.

O sentimento do consumidor pode ser prejudicado ainda mais por ações a serem tomadas em breve pelo Federal Reserve para conter a inflação, atualmente em seu nível mais alto desde a década de 1980, disse o diretor da pesquisa, Richard Curtin, em comunicado.

“Embora sua principal preocupação seja o aumento da inflação e a queda da renda real, os consumidores podem interpretar mal as medidas de política monetária do Fed para desacelerar a economia como parte do problema e não como parte da solução”, afirmou Curtin. “O perigo é que os consumidores possam reagir exageradamente, especialmente devido às incertezas sobre o coronavírus e outros riscos geopolíticos elevados”.

(Por Dan Burns)

