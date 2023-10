Índice de Commodities do BC sobe 3,73% em setembro ante agosto

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/10/2023 - 15:23 Compartilhe

Após cair nos seis primeiros meses do ano, o Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) registrou a terceira alta consecutiva em setembro, informou o órgão nesta quarta-feira, 4. Segundo o BC, o avanço foi de 3,73% no mês passado. O indicador passou de 359,08 pontos em agosto para 372,47 pontos em setembro.

Ainda assim, o indicador acumula redução de 4,68% nos nove primeiros meses de 2023. Em 12 meses, a queda do IC-Br é de 8,91%. O indicador fechou o ano de 2022 com recuo de 1,56%, após um salto de 50,72% em 2021.

Para efeito de comparação, o BC também divulga em seu documento o indicador internacional de commodities, o CRB, que subiu 0,41% em setembro e tem recuo de 8,23% em 12 meses.

A alta do IC-Br na margem em setembro foi puxada pelo componente de Energia, com avanço de 8,28%, seguido pelo segmento de Agropecuária, com aumento de 3,09%. As commodities de Metal oscilaram positivamente em 1,22% no mês.

Em Agropecuária estão incluídos itens como carne de boi, óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Já o segmento de Metal reúne alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em Energia estão os preços de gás natural, carvão e petróleo.

Em 12 meses, a maior queda é do segmento de Energia, de 34,12%. Já os índices de Metal e Agropecuária registram crescimento no período, de 0,54% e 0,27%, respectivamente.

