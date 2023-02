Índice de blue chips da China avança após 3 dias de quedas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 07/02/2023 - 7:32 Compartilhe





XANGAI (Reuters) – O índice de blue chips da China avançou nesta terça-feira, já que alguns investidores aproveitaram para entrar com compras após três sessões de perdas, em meio a expectativas de um recuo nas tensões sino-americanas.

O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com ganho de 0,18%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,29%. O índice Hang Seng de Hong Kong avançou 0,36% no dia.

Outros mercados de ações asiáticos também se estabilizaram após perdas acentuadas nas últimas 24 horas, enquanto o dólar permanecia elevado já que investidores avaliavam a perspectiva de que as taxas de juros possam permanecer mais altas por mais tempo em muitas economias desenvolvidas.





“O mercado recuperou-se ligeiramente após várias sessões de correção”, disse Wang Mengying, analista da Nanhua Futures. “A atenção do mercado ainda está voltada para a recuperação econômica da China e para o pouso suave dos EUA, enquanto o ‘incidente do balão’ já não é o foco.”

A Casa Branca disse que irá manter uma abordagem calma nas relações com Pequim, depois que os Estados Unidos abateram um suposto balão espião chinês sobrevoando o espaço aéreo dos EUA.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,03%, a 27.685 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,36%, a 21.298 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,29%, a 3.248 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,18%, a 4.094 pontos.





. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,55%, a 2.451 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,05%, a 15.400 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,15%, a 3.380 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,46%, a 7.504 pontos.

