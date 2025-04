Índice de Basileia do sistema atinge 17,27% em dezembro de 2024, de 17,69% em junho, diz BC

O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 17,27% em dezembro de 2024, segundo o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre do ano passado, divulgado nesta terça-feira (29) pelo Banco Central. Em junho, o índice era de 17,69%.

O Índice de Basileia é um conceito internacional, definido pelo Comitê de Basileia, que estabelece uma relação mínima entre o Patrimônio de Referência (PR) e os ativos ponderados pelo risco (RWA) dos bancos.

As instituições financeiras brasileiras precisam obedecer a um índice mínimo de 8%. Isso significa que, para cada R$ 100 que um banco empresta, precisa ter pelo menos R$ 8.