Índice de atividade nacional dos EUA sobe a +0,12 em julho, acima da tendência histórica

O índice de atividade nacional dos Estados Unidos, elaborado pelo Federal Reserve (Fed) de Chicago, subiu para +0,12 em julho, segundo pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 24, pela instituição. O resultado de junho foi revisado para cima de, -0,32 para -0,33. Uma leitura acima de zero sugere que a atividade econômica cresceu acima da sua tendência histórica média, sinalizando expansão da economia americana em julho. Já a média móvel trimestral do índice registrou alta para -0,13 em julho, de -0,15 no mês anterior (revisado de -0,16), informou o Fed de Chicago. *Com informações da Dow Jones Newswires.

