Índice de aprovação de Biden cai para 33%, o mais baixo desde que ele assumiu

O índice de aprovação do presidente Joe Biden caiu para meros 33%, de acordo com uma pesquisa do Pew Research Center divulgada na quinta-feira (14).

A classificação é a mais baixa que a Pew Research mediu desde que Biden, 81 anos, assumiu o cargo e representa uma queda de 2 pontos desde que a última pesquisa de aprovação em junho.

O índice de aprovação do presidente entre os eleitores republicanos e aqueles que apoiam os republicanos permaneceu em 7%, enquanto seu apoio entre os democratas caiu 4 pontos em relação a junho, para 61%.

O pesquisador observa que a classificação profissional de Biden entre os democratas caiu 12 pontos desde outubro de 2022 e é “relativamente baixa entre a maioria dos principais grupos demográficos”.

Apenas cerca de metade dos negros americanos, 52%, afirmam aprovar o trabalho de Biden no Salão Oval.

O presidente teve um desempenho ainda pior com os hispânicos e os asiáticos, com 33% e 37%, respectivamente, afirmando que aprovam a forma como ele conduziu a presidência.

“A maioria dos americanos expressa pouca ou nenhuma confiança na capacidade de Biden para lidar com uma série de questões, incluindo a política econômica e de imigração”, afirma o relatório. “A confiança em Biden é particularmente baixa na sua capacidade de aproximar o país.”

Apenas 24% disseram estar confiantes na capacidade de Biden de unir o país. Um pouco mais estavam confiantes nas suas decisões de política econômica, 36%, e na forma como lida com as questões de imigração, 32%.

A pesquisa mediu as respostas de 5.203 adultos entre 27 de novembro e 3 de dezembro.

As descobertas do Pew Research Center surgem um dia depois de David Axelrod, principal conselheiro político do ex-presidente Barack Obama, alertar que o péssimo índice de aprovação de Biden – conforme medido em uma pesquisa recente do Wall Street Journal – é uma notícia “muito, muito ruim” para sua campanha de reeleição.

A pesquisa do Wall Street Journal, divulgada no sábado, revelou que apenas 37% dos eleitores aprovavam o cargo do presidente no Salão Oval, enquanto 61% tinham uma visão desfavorável do titular.

A mesma pesquisa mostrava o ex-presidente Donald Trump à frente de Biden por quatro pontos em um confronto direto e por seis pontos com candidatos independentes na mistura.

