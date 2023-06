índice de Adequação de estoques da FecomercioSP cai 3,2% em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/06/2023 - 16:23 Compartilhe

O Índice de Adequação dos Estoques (IE) da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) caiu 3,2% na margem em junho, após queda de 0,2% em maio, informou nesta terça-feira, 20, a entidade.

Com o resultado, o IE atingiu os 112,3 pontos. Na comparação com junho de 2022, o índice cedeu 5,0%.

Entre maio e junho, a proporção de empresários que considera ter estoques adequados caiu 1,8 ponto porcentual, de 57,9% para 56,0%. Houve alta na razão dos que consideram ter estoques maiores que o adequado (26,2% para 26,6%) e nos que consideram ter estoque menores que o adequado (15,7% para 17,2%).

Porte

O IE recuou na margem entre as empresas de grande porte (-0,5%) e de pequeno porte (-3,3%). Na amostra analisada pela FecomercioSP, 68,5% das grandes empresas considera ter estoques adequados, contra 55,8% nas pequenas.

Nas grandes empresas, 19,6% dos respondentes consideravam ter estoques acima do adequado, contra 12,0% que relataram estoques abaixo do adequado. As proporções são de 26,8% e 17,3% nas pequenas empresas, respectivamente.

Setores

Nas aberturas por setores, o IE recuou 9,0% entre as empresas de bens semiduráveis, e 3,1% entre as empresas de bens duráveis. Em contrapartida, houve crescimento de 1,6% do IE entre as empresas de bens não duráveis.

Entre as companhias de bens semiduráveis, 48,9% julgavam ter estoques adequados, contra 19,2% que relataram estoques acima do adequado e 31,2% abaixo do adequado.

Entre as empresas de bens duráveis, 60,5% relataram ter estoques adequados, enquanto 25,1% falaram em estoques acima do adequado e 14,4%, abaixo.

Nas empresas de não duráveis, 58,0% consideravam seus estoques adequados, contra 33,1% que consideravam seus estoques acima do ideal e 8,9% abaixo.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias