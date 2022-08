Índice de ações europeu se recupera após queda na semana passada

reuters 08/08/2022 - 13:15 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias registraram seu melhor dia em quase duas semanas nesta segunda-feira, depois de queda na semana passada, quando um forte relatório de empregos nos EUA reacendeu apostas de outro aumento agressivo de juros pelo Federal Reserve.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,8%.

Quase todos os setores tiveram alta nesta sessão, com os economicamente sensíveis serviços financeiros e automotivo liderando os ganhos.

O foco agora se volta para dados de inflação da maior economia do mundo, com divulgação na quarta-feira. Os mercados de ações globais ficaram assustados na sexta-feira depois de dados mostraram forte geração de empregos nos EUA em julho, o que reduziu esperanças de que o Fed possa arrefecer sua série de aumentos de juros com o objetivo de controlar a inflação.

Da agenda europeia, a confiança dos investidores na zona do euro permaneceu essencialmente inalterada em agosto em relação a julho, com um aumento muito pequeno para afastar temores de recessão, mostrou uma pesquisa.

“Vemos a recessão na Europa como provável, mesmo na ausência de grandes altas de juros, como um amplo estresse econômico de uma crise de energia… O Banco Central Europeu e os mercados subestimam o risco de a crise de energia causar uma recessão, e o BCE acabará aceitando isso e repensará sua trajetória de juros”, escreveram estrategistas da BlackRock em nota.

A maior gestora de ativos do mundo está subalocada em ações europeias, já que o choque no preço da energia provocado pela guerra na Ucrânia coloca a região em risco de estagflação, acrescentaram os estrategistas.