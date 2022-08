Índice de ações da Europa cai na semana sob peso de temores de recessão

reuters 05/08/2022 - 13:19 Compartilhe

Por Bansari Mayur Kamdar e Anisha Sircar

(Reuters) – As ações europeias caíram nesta sexta-feira, depois que um relatório de emprego nos EUA mais forte do que o esperado reforçou apostas de outra alta de 75 pontos-base nos juros pelo Federal Reserve no próximo mês, enquanto temores econômicos empurraram as ações para perdas semanais.

O índice pan-europeu STOXX 600 caiu 0,8% e ampliou as perdas depois da divulgação de que os EUA criaram 528 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, o maior ganho desde fevereiro.

O índice STOXX 600 perdeu 0,6% nesta semana, após duas semanas seguidas de alta, devido a preocupações com dados econômicos fracos da região, crescentes tensões geopolíticas e temores de que taxas de juros mais altas possam levar a economia a uma recessão.

“Indicadores prospectivos sugerem que o pior está por vir… Se estivermos certos, o Banco Central Europeu aumentará as taxas de juros de forma mais agressiva do que está atualmente precificada no mercado, e a economia terá um desempenho abaixo das previsões de consenso”, disse Jack Allen-Reynolds, economista sênior para a Europa na Capital Economics.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,11%, a 7.439,74 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,65%, a 13.573,93 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,63%, a 6.472,35 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,26%, a 22.586,88 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,08%, a 8.168,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,68%, a 6.076,90 pontos.