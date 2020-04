Índice alemão Ifo de sentimento das empresas atinge mínima histórica em abril

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 85,9 pontos em março para a mínima histórica de 74,3 pontos em abril, diante dos efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto alemão Ifo. O resultado ficou aquém da previsão de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda a 80. O dado de março foi revisado para baixo, de 86,1 pontos originalmente.

“A crise do coronavírus está atingindo a economia alemã com fúria total”, avaliou o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo diminuiu de 79,5 pontos em março para 69,4 pontos em abril, enquanto o subíndice de condições atuais caiu de 92,9 para 79,5 pontos no mesmo período.

“As empresas nunca foram tão pessimistas em relação aos próximos meses”, comentou Fuest.

A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.