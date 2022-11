Índice acionário europeu tem melhor mês desde julho por China e torcida por alta menor de juro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 14:53 Compartilhe

Por Susan Mathew e Devik Jain

(Reuters) – O índice STOXX 600 fechou em alta nesta quarta-feira e registrou seu segundo mês consecutivo de ganhos devido à expectativa de alivio das restrições contra Covid-19 na China e depois que dados mais frios da inflação na zona do euro reforçaram a possibilidade de aumentos menores dos juros pelo Banco Central Europeu.

O índice pan-europeu subiu 0,6% e terminou novembro com um ganho de 6,8%, seu melhor desempenho mensal desde julho.

Ações de luxo expostas à China estavam entre os maiores impulsos para o STOXX 600 nesta quarta-feira, seguidas por ações dos setores automobilístico e de commodities , .

As gigantes cidades chinesas de Guangzhou e Chongqing anunciaram um afrouxamento das restrições contra a Covid-19 nesta quarta-feira, após uma série de protestos contra as medidas mais rígidas do mundo. Mas com um número recorde de casos em todo o país, parece haver pouca perspectiva de uma grande reviravolta na política de “Covid-zero”.

Enquanto isso, dados mostraram que os preços ao consumidor na zona do euro subiram 10% em novembro, bem abaixo das expectativas de 10,4% e após um aumento de 10,6% em outubro, levando operadores a elevar suas apostas para 57% de um aumento de 50 pontos-base nos juros pelo BCE em dezembro. [0#ECBWATCH]

O índice de referência STOXX 600 subiu quase 15% em relação aos menores patamares de fechamento de setembro, com a esperança de que o Federal Reserve promova um aumento menor da taxa de juros em meio a sinais de arrefecimento da economia dos Estados Unidos.

Com a persistência da crise energética na Europa, o Citigroup espera que a zona euro e o Reino Unido entrem em recessão até ao final deste ano e prevê contrações de 0,4% e 1,5%, respectivamente, para o próximo ano.

O índice FTSEurofirst 300 fechou em alta de 0,76%, a 1.741,56 pontos.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,81%, a 7.573,05 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,29%, a 14.397,04 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 1,04%, a 6.738,55 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 24.610,29 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 fechou estável, em 8.363,20 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 valorizou-se 0,55%, a 5.862,69 pontos.

(Reportagem de Susan Mathew e Devik Jain em Bengaluru)

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias