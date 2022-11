Índice acionário europeu STOXX 600 cai 1% após baixa da Mercedes; perspectiva da Target pesa sobre varejistas

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 16/11/2022 - 15:34 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal e Devik Jain

(Reuters) – O índice pan-europeu STOXX 600 encerrou uma sequência de ganhos de quatro dias nesta quarta-feira, pressionado por perdas nas ações do Mercedes Benz Group, enquanto uma previsão sombria da grande varejista norte-americana Target pressionou varejistas regionais diante de preocupações com gastos do consumidor.

O STOXX 600 fechou em queda de 0,99%, a 430,15 pontos. Os papéis de automóveis caíram 3,7% e registraram sua maior queda percentual diária em quase sete semanas.

A Mercedes Benz cedeu 6,2% depois que a montadora premium alemã cortou os preços de alguns de seus modelos EQE e EQS na China devido à mudança na demanda do mercado por veículos elétricos de última geração.

Os varejistas perderam 3,4% depois que a Target previu um declínio surpreendente nas vendas de fim de ano, culpando o aumento da inflação e “mudanças dramáticas” nos gastos do consumidor por uma queda geral na demanda, de brinquedos a eletrônicos.

Pesando ainda mais sobre os varejistas do Reino Unido, como Ocado e Marks and Spencer, dados mostraram que a inflação britânica atingiu o maior nível em 41 anos de 11,1% –um dia antes de o ministro das finanças do país, Jeremy Hunt, anunciar aumentos de impostos e cortes de gastos “difíceis, mas necessários” para controlar o crescimento dos preços.

Um relatório de inflação da zona do euro para outubro está previsto para quinta-feira.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,25%, a 7.351,19 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,00%, a 14.234,03 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,52%, a 6.607,22 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,68%, a 24.531,27 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,06%, a 8.101,40 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,35%, a 5.797,76 pontos.

