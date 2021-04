Índice acionário europeu se estabiliza perto de máximas recordes

Por Sagarika Jaisinghani e Susan Mathew

(Reuters) – As ações europeias tiveram ligeira alta nesta terça-feira e permaneceram próximas de recordes recentes, com reação limitada do mercado a dados de inflação nos Estados Unidos, os quais sugeriram que a política monetária norte-americana seguirá intacta.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%. O índice alemão DAX –com bastante peso de empresas exportadoras– ganhou também 0,1%, após as exportações da China crescerem de forma expressiva em março, enquanto o avanço das importações chegou ao nível mais forte em quatro anos.

Ações dos setores de luxo e consumo lideraram os ganhos no STOXX 600, seguidos por papéis de tecnologia.

Dados nesta terça-feira mostraram que a inflação nos Estados Unidos subiu mais do que o esperado em março, registrando a maior elevação em mais de oito anos e meio, à medida que o aumento das vacinações e o massivo estímulo fiscal liberaram uma demanda reprimida.

“Mas isso não desanimou os mercados, porque ouvimos muitas palavras tranquilizadoras do Federal Reserve de que qualquer aumento da inflação é temporário”, disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,02%, a 6.890,49 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,13%, a 15.234,36 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,36%, a 6.184,10 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,59%, a 24.600,35 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,09%, a 8.525,10 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,20%, a 4.996,66 pontos.

